В Томской области заработала «горячая линия» по транспортному обслуживанию населения

30 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

«Горячая линия» по вопросам обслуживания населения воздушным, железнодорожным, автомобильным транспортом в условиях пандемии коронавируса заработала в Томской области.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, номер телефона «горячей линии»: 8-800-350-53-63 (звонок бесплатный). Время работы операторов — с 9.00 до 18.00.

Кроме того, работают телефоны и сайты справочных служб: Единый информационно-сервисный центр ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00, +7 (499) 605-20-00.

Справочная аэропорта «Богашёво»: 8 (3822) 932-700.

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