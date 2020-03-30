В Томске снимут сериал о жизни молодых ученых

НОЦ «Высшая школа журналистики» Томского госуниверситета снимет мини-сериал «Команда завтрашнего дня» о жизни молодых учёных. В каждой серии герои-исследователи будут объяснять, как научный поиск стал смыслом их жизни, почему они не ушли в бизнес или не уехали за рубеж, сообщает пресс-служба ТГУ.

Gроект стал победителем конкурса «Института развития интернета» и поддержан грантом в размере 1,9 миллионов рублей.

«В последние годы было сделано много для популяризации науки: появились большие научные порталы, учёные стали заметными спикерами и, самое главное, эта информация стала очень востребована, — отметил руководитель проекта, декан факультета журналистики ТГУ Илья Мясников. — Но при этом наука остается все равно каким-то закрытым и недоступным миром. Школьникам часто кажется, что путь учёных — это для единиц, но шанс стать исследователем есть у каждого. Мы хотим показать ученых, в первую очередь, как обычных людей: со своими привычками, со своим стилем жизни, показать, что для них не закрываются все остальные пути. Они по-прежнему занимаются творчеством, предпринимательством и т.д. Но у них есть жизненная цель, и они заинтересованы в чем-то большем, чем сиюминутный интерес, не только для себя, но и для всего человечества».

Проект рассчитан, в первую очередь, на школьников. Авторы хотят на ярких примерах продемонстрировать перспективы карьеры в небольших городах, трудности выбора жизненного пути и перспективы учёных в России. Это цикл историй о перспективных научных исследованиях, которые ведут молодые учёные в российских университетах. Что они изучают, почему это важно, почему за этими исследованиями большое будущее, как наука делает их успешными.

Сериал будет состоять из 10 серий, по 7 минут каждая. Героями станут представители разных научных сфер — IT, наук о Земле, гуманитарных наук — из ведущих университетов страны: Томского государственного университета, Томского политехнического, Новосибирского госуниверситета, Высшей школы экономики, ИТМО и других. Это будут молодые люди, которые помнят, каково это быть школьником, который только делает свой выбор. Первая серия выйдет уже 1 мая, она появится на специально разработанном сайте.

«Молодежь часто не знает, чем занимаются учёные, какие карьерные возможности открываются перед ними и что молодые исследователи путешествуют по всему миру — за год они могут посетить несколько стран. Это приводит к тому, что студенты уже с самого начала обучения выбирают другие виды карьеры и часто нацелены на работу за рубежом. Нам хочется, чтобы они знали и понимали, что карьера ученого в России интересна и дает большие возможности», — рассказала директор НОЦ «Высшая школа журналистики», профессор Юлия Эмер.

Проект будет реализован Центром документального кино при поддержке Высшей школы журналистики и ТГУ.

Напомним, ранее «Высшая школа журналистики» реализовала проект «Внутренняя Эстония», где преподаватели и студенты рассказали о жизни обитателей деревни Касаккюла (Березовка) в Томской области — одного из самых крупных поселений Эстонии за пределами страны.

Также в проекте «Селькупы. Сохранить как...» журналисты ТГУ рассказали об одном из самых малочисленных народов мира — селькупах, которые проживают на территории Томской области.

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