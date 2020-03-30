Томичей предупреждают об опасности выхода на лед

Томский Обзор / Фото: 30 марта 2020 // Фото: Владимир Дударев

Жителей Томской области предупреждают об опасности выхода на лед в связи с наступлением периода разрушения льда и подъема уровней воды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«Выходить на лёд с каждым днём становится всё опаснее. Только за выходные дни уровень воды в р. Томь в черте областного центра поднялся на 41 сантиметр. Несмотря на степень опасности, не все рыбаки осознают, что их хобби может закончиться трагически. Специалисты настоятельно рекомендуют прислушаться хотя бы к основным рекомендациям», — говорится в сообщении.

Томичам рекомендуют не отправляться на рыбалку в одиночестве, рядом должен быть человек, который в случае опасности придет на помощь или вызовет спасателей. Необходимо надеть спасательный жилет и иметь при себе длинную веревку или доску, а также средства связи.

Категорически запрещено выезжать на лед на транспорте. Для движения автомобилей пригодны только официально разрешённые переправы. На данный момент в регионе продолжают действовать 58 ледовых дорог. Сегодня запланировано закрыть две переправы в Каргасокском районе и одну в Кривошеинском.

Родителям необходимо обратить внимание, как и где дети проводят каникулы, провести с ними разъяснительную работу об опасности нахождения вблизи водоемов.

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