Пожарные спасли четверых человек из горящего дома в Томске
30 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Николай Солонцов
Накануне, 29 марта, в Томске загорелся одноэтажный бревенчатый жилой дом на ул.Яковлева, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в 23.26. К приезду пожарных горела входная дверь дома. Потушив и вскрыв ее, пожарные проникли в кварнтиру. В задымленном помещении находились четыре человека: 50-летняя хозяйка квартриты и трое мужчин. Людей эвакуировали на улицу, медицинская помощь им не потребовалась.
В результате пожара обгорела входная дверь на площади полтора квадратных метра, закоптились стены в доме.
На место выезжали три единицы техники и десять человек. Причина пожара устанавливается.
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