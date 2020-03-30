Пожарные спасли четверых человек из горящего дома в Томске

30 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Николай Солонцов

Накануне, 29 марта, в Томске загорелся одноэтажный бревенчатый жилой дом на ул.Яковлева, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 23.26. К приезду пожарных горела входная дверь дома. Потушив и вскрыв ее, пожарные проникли в кварнтиру. В задымленном помещении находились четыре человека: 50-летняя хозяйка квартриты и трое мужчин. Людей эвакуировали на улицу, медицинская помощь им не потребовалась.

В результате пожара обгорела входная дверь на площади полтора квадратных метра, закоптились стены в доме.

На место выезжали три единицы техники и десять человек. Причина пожара устанавливается.

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