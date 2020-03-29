В томский аэропорт «Богашёво» прилетел последний чартер из Вьетнама

Томский Обзор / Фото: 29 марта 2020 // Фото: pixabay.com

Сегодня, 29 марта, в международный аэропорт «Богашёво» прилетел самолёт из Вьетнама. Рейс Фукуок - Томск авиакомпании Azur Air завершил программу чартерных международных рейсов воздушной гавани Томска на ближайший период.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, 237 пассажиров «боинга», прилетевших с острова в Сиамском заливе, помимо представителей служб аэропорта встретили сотрудники Роспотребнадзора и регионального управления МВД.

У всех отдохнувших во Вьетнаме измерена температура, собран эпиданамнез, всем вручены постановления о двухнедельной самоизоляции с предупреждением об ответственности за ее нарушение. Уже завтра, 30 марта, полиция начнет проверки исполнения режима.

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