Кафе и рестораны Томска переводятся на дистанционной режим торговли

28 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

Предприятия общественного питания (кафе, рестораны и др.) Томской области переведены на дистанционной режим торговли. Ограничения начнут действовать с 30 марта. Такое решение принял региональный оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщает пресс-служба обладминистраци, в период с 30 марта до 5 апреля предприятия общественного питания будут продолжать работу, однако только в режиме продажи еды навынос, без приема посетителей внутри помещений. В случае невозможности организации продажи еды навынос деятельность предприятия должна быть приостановлена до 5 апреля.

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