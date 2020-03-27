Получить госуслугу в сфере миграции в Томской области можно будет через интернет или предварительную запись

27 марта 2020 / Томский Обзор

Предоставление государственных услуг в сфере миграции с 30 марта 2020 года будет осуществляться через Единый портал государственных и муниципальных услуг либо по предварительной записи, сообщает Управление по вопросам миграции УМВД России по Томской области.

Записаться можно по следующим телефонам:

► По вопросам предоставления временного убежища: 794-924, 794-925

► По вопросам выдачи дубликата миграционной карты: 794-983

► По вопросам оформления визы: 794-922

► По вопросам оформления заграничных паспортов: 794-932

► По вопросам трудовой миграции: 794-914

► ОВМ ОМВД России по Кировскому району г. Томска: 794-941

► ОВМ ОМВД России по Ленинскому району г. Томска: 795-823, 794-920

► ОВМ ОМВД России по Советскому району г. Томска: 795-695, 795-729

► ОВМ ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска: 795-138, 795-112

► ОВМ ОМВД России по Томскому району: 795-750, 795-754

► ОВМ МО МВД России «Асиновский»: 794-957, 794-958

► ОВМ МО МВД России «Стрежевской»: 8 3825 95 38 84

► МП ОМВД России по Зырянскому району: 8 3824 32 26 17

► ОВМ ОМВД России по Колпашевскому району: 8 3825 45 33 15

► ОВМ УМВД России по ЗАТО Северск: 8 3823 54 75 47

► МП МО МВД России «Парабельское»: 8 3825 22 19 82

► МП ОМВД России по Каргасокскому району: 8 3825 32 18 93

► МП ОМВД России по Кожевниковскому району: 794-969, 8 3824 42 36 50

► МП ОП «Александровское» МО МВД России «Стрежевской»: 8 3825 52 45 07

► МП ОП «Первомайское» МО МВД России «Асиновский»: 8 3824 52 15 30

► МП ОМВД России по Бакчарскому району: 8 3824 92 14 11

► МП ОМВД России по Верхнекетскому району: 8 3825 82 23 93

► МП ОМВД России по Кривошеинскому району: 8 3825 12 16 91

► МП ОМВД России по Молчановскому району: 8 3825 62 12 60

► МП ОМВД России по Тегульдетскому району: 8 3824 62 14 31

► МП ОМВД России по Чаинскому району: 794-975, 8 3825 72 19 23

► МП ОМВД России по Шегарскому району: 8 3824 72 25 63

► МП ПП «Кедровый» МО МВД России «Парабельское»: 8 3825 03 51 91

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