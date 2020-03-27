Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в Томской области почти на треть

27 марта 2020 / Томский Обзор

Эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ превышен в девяти муниципальных образованиях Томской области — в Александровском, Асиновском, Кожевниковском, Молчановском, Парабельском, Тегульдетском, Томском, Шегарском районах и в областном центре, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Большая часть заболевших — взрослое население старше 15 лет. Такие данные на расширенном заседании регионального штаба по предупреждению распространения коронавируса сегодня днем сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Томской области Ольга Пичугина.

Всего по итогам прошедшей недели в Томской области ОРВИ и гриппом заболело 9 048 человек. Эпидемический подъем заболеваемости в регионе каждый год фиксируется в разное время, в среднем, это период с октября по апрель, пики приходятся на конец января-март. Уровень заболеваемости внебольничными пневмониями по сообщения пресс-службы ниже, чем в предыдущие годы.

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