В Томской области начать диагностику COVID-19 готовы восемь лабораторий

27 марта 2020 / Томский Обзор

В Томской области начать диагностику COVID-19 готовы восемь лабораторий. Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, об этом сегодня, 27 марта, на расширенном заседании штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции под председательством губернатора Сергея Жвачкина заявил его заместитель по социальной политике Иван Деев.

«Сегодня анализы на COVID-19 проводятся только в лаборатории Роспотребнадзора, которая работает в круглосуточном режиме, — сообщил Иван Деев. — Еще восемь лабораторий после получения аккредитации Роспотребнадзора смогут начать исследования по диагностике коронавирусной инфекции. Это позволит организовать своевременные исследования анализов в случае роста заболеваемости».

Иван Деев также доложил, что готовится к работе стационар, в котором будут созданы условия для лечения пациентов, у которых заболевание будет протекать в тяжелой форме. Регион уже выделил средства на закупку специализированного оборудования. Здесь же будут размещаться больные, относящиеся к группе риска: имеющие хронические заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, диабет и другие патологии.

Напомним, по данным на утро 27 марта в Томской области зарегистрировано два пациента, анализы которых показали положительный результат на COVID-19. Первая пациентка, заболевшая новой коронавирусной инфекций Covid-19, уже выписана из инфекционного отделения горбольницы №3.

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