Томские ЗАГСы вводят ограничения на количество участников свадебных церемоний

27 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

В связи со сложившейся ситуацией с распространением нового коронавируса ЗАГСы Томской области вводят ограничение на количество участников свадебных церемоний.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, для предотвращения распространения вирусных инфекций в торжественной регистрации брака смогут участвовать не более 10 человек, включая сотрудников учреждений. По желанию молодожены могут перенести бракосочетания на более поздний срок. Новые же заявления пока будут приниматься только через портал госуслуг.

Кроме того, чтобы обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, с 30 марта по 4 апреля ЗАГСы приостановят прием заявителей по вопросам госрегистрации перемены имени, установления отцовства, выдачи повторных свидетельств и справок, истребования документов с территории иностранных государств, внесения изменения в записи актов гражданского состояния, апостилирования документов.

Государственная регистрация расторжения брака на предстоящей неделе (с 30 марта) будет проводиться только для тех, кто подавал заявление заранее. Рождение детей специалисты рекомендуют регистрировать непосредственно в роддомах. Обращения от граждан принимаются в электронной форме через сайт Департамента ЗАГС Томской области.

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