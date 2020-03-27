Новая технология для малодебитных скважин, испытанная в «Томскнефти», получила положительное заключение

27 марта 2020 / Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Электроплунжерную установку для добычи нефти на малодебитных скважинах эксперты оценили как перспективную. Планируется внедрение данного способа добычи на месторождениях «Томскнефти».

Опытно-промышленные испытания насоса нового типа проводились почти два года. Безотказная наработка оборудования составила 658 суток. По результатам ОПИ удалось добиться увеличения дебита скважины, подтверждена экономия, которую производственники получили за счет сокращения эксплуатационных затрат и снижения на 33 процента потребления электроэнергии. Эксперты сделали заключение, что на части скважин плунжерные насосы станут хорошей альтернативой действующему оборудованию.

Новая установка — это такой же плунжерный насос, какой сейчас применяется с приводом от станка-качалки, только в действие он приводится вентильным электродвигателем. Как раз в этом заключается ноу-хау. В сравнении с ШГН установка с вентильным электродвигателем более экономична. Снижается металлоёмкость, устраняется проблема, связанная с истиранием штанг и износом насосно-компрессорных труб. Новые насосы проще монтировать, их можно устанавливать на бóльшую глубину и при такой кривизне ствола скважины, при которой не могут работать ШГН и УЭЦН. Это позволяет добывать дополнительную нефть. Ещё одно преимущество — интеллектуальная станция управления, позволяющая без участия человека адаптировать режимы работы оборудования так, чтобы достичь максимального дебита.

Добавим, что поиск новых технологий «Томскнефть» ведет постоянно. Это позволяет стабилизировать добычу нефти, восполнять запасы и решать другие стратегические задачи.

Тэги/темы: