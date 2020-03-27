После каникул томские школы перейдут на дистанционное обучение

27 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Каникулы в томских школах продлятся до 6 апреля. После они перейдут на дистанционное обучение в связи ситуаций с распространением новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба мэрии.

«С 6 апреля — после завершения весенних каникул, образовательный процесс в указанных учреждениях начнётся с использованием дистанционных технологий», — говорится в сообщении.

В пресс-службе обладминистрации отмечают, что система образования Томской области переходит на дистанционный режим до 1 мая.

«Ситуация у нас в регионе, как и в стране в целом, стабильная, ей завидуют многие за рубежом. Но расслабляться нельзя, – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Вы знаете, что президент принял ряд важных решений, о которых рассказал в обращении к нации. Главные из них – это поддержка семей с детьми, поддержка людей в трудной жизненной ситуации, поддержка малого и среднего бизнеса. Государство подставит плечо гражданам, которые воспитывают маленьких детей или потеряли из-за коронавируса стабильный доход. Поддержит предпринимателей, у которых снизилась выручка из-за падения туристического потока, снижения потребительского спроса, ограничительных мер для профилактики вирусной инфекции».

Глава региона перечислил главные решения, принимаемые сегодня оперативным штабом Томской области для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

«С сегодняшнего дня и до 1 мая мы приостанавливаем работу ночных клубов, дискотек, кинотеатров и детских игровых комнат в торгово-развлекательных центрах, вводим запрет на кальян в ресторанах, кафе и барах. Мы продляем каникулы в школах до 5 апреля. С 6 апреля до 1 мая школы будут вести уроки в дистанционной форме. Детские сады и ясли переходят на режим свободного посещения либо в них будут организованы дежурные группы. Университеты, колледжи и техникумы продолжают дистанционную работу до 1 мая. Всем ресурсоснабжающим организациям, провайдерам кабельного телевидения и интернета мы запрещаем ограничивать предоставление гражданам услуг за долги. Будут и другие решения, которых требует ситуация», - сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Губернатор напомнил, что следующая неделя в нашей стране по решению президента – нерабочая.

«Это не касается служб жизнеобеспечения, системы здравоохранения, органов власти и силовых структур, которые по-прежнему работают в режиме повышенной готовности. А значит, с утроенной скоростью должны реагировать на обращения граждан», – отметил глава региона на расширенном заседании регионального оперштаба.

Тэги/темы: