Работу ночных клубов, кинотеатров и детских игровых комнат приостанавливают в Томской области

27 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Павел Андрющенко

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин ввел ряд ограничений для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщает агентство новостей «Интерфакс-Сибирь».

«С сегодняшнего дня и до 1 мая мы приостанавливаем работу ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комплексов, водим запрет на кальяны», — сказал Жвачкин на заседании расширенного регионального штаба по предотвращению распространения коронавируса в пятницу.

Он также сообщил, что каникулы для школьников в регионе продлеваются до 5 апреля, с 6 апреля до 1 мая уроки пройдут дистанционно.

«Детсады и ясли переходят на режим свободного посещения. Вузы, колледжи и техникумы продолжают дистанционную работу до 1 мая. Всем ресурсоснабжающим организациям, провайдерам запрещается приостановку предоставления услуг за долги», — подчеркнул глава региона.

Как сообщалось, первый случай коронавирусной инфекции выявили в Томске 18 марта, второй — 26 марта. Оба заболевших посещали европейские страны.

С 18 марта в Томской области введен режим повышенной готовности.

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