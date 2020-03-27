С завтрашнего дня томский «Киномакс» закрывается в связи с ситуацией с коронавирусом

Томский Обзор / Фото: 27 марта 2020 // Фото: kinomax.ru

Томский кинотеатр «Киномакс» (ул.Р.Люксембург, 73) с завтрашнего дня закрывается для посещений. Причиной стала ситуация с новой коронавирусной инфекцией, сообщается в группе кинотеатра ВКонтакте.

«Выполняя указания Правительства РФ, а так же во избежание риска распространения новой коронавирусной инфекции среди сотрудников и гостей мы приняли решение о временно закрытии киноцентра с 28 марта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодняшние сеансы состоятся по текущему расписанию. О возобновлении работы кинотеатра будет сообщено дополнительно.

Напомним, 18 марта «Киномакс» ввел ограничение по количеству зрителей в связи с ситуацией с распространением коронавируса.

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