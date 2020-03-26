Томский район намерен забрать у поселений полномочия по градостроительству

Томский Обзор / Фото: 26 марта 2020 // Фото: duma.tomsk.ru

Депутаты Законодательной думы Томской области в первом чтении одобрили поправки в региональный закон о передаче сельскими поселениями полномочий по градостроительству Томскому району, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента.

Законопроект предусматривает передачу части полномочий сельских поселений Томского района в сфере градостроительства и муниципального земельного контроля на уровень муниципалитета. Одной из главных причин инициаторы поправок называют отсутствие единой градостроительной политики и комплексного подхода перспективного развития поселений.

Поправки в областной закон 24 марта были рассмотрены на заседании Думы Томского района, на котором 14 поселений из 19 поддержали изменения регионального закона. По заявлению председателя думы района Ришата Габдулганиева вопрос перед самым началом заседания областного парламента был внесен в повестку. Некоторые депутаты высказали мнение, что законопроект принимается в спешке.

«Я скажу про микрорайон, который я застраиваю — Северный Парк (находится в Заречненском сельском поселении — прим.ред.). Мы полным ходом занимаемся кадастрированием функциональных зон. При смене полномочий мы на год будем отброшены назад», — сообщила на заседании депутат Екатерина Собканюк, являющаяся главой ООО «Группа компаний «Карьероуправление».

Законопроект был одобрен в первом чтении большинством депутатов: «за» проголосовали 22 парламентария, «против» — трое, еще пятеро воздержались.

«Впредь документы должны быть проработаны на другом уровне, чтобы не было противоречащих дискуссий. (. . .) Мы создаем рабочую группу. Если законопроект будет готов для рассмотрения на апрельском собрании думы, значит, мы будем его рассматривать. Если нет, то о сроках будем договариваться дополнительно», — добавила председатель Законодательной думы Томской области Оксана Козловская.

Крупнейшие строительные компании Томской области последние годы сосредоточены на застройке территорий в Томском районе в связи с ограниченностью площадок в областном центре. Помимо ГК «Карьероуправление», строительство в муниципалитете ведет ОАО «Томская домостроительная компания». Компания реализует проект микрорайона Южные Ворота в Зональненском сельском поселении.

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