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Крупный пожар на Кирова в Томске ликвидирован

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Томские пожарные ликвидировали пожар в здании на пр.Кирова, 58, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«В 15.51 объявлена ликвидация открытого горения, проводится проливка», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в результате пожара повреждена крыша на площади 1000 кв.метров, часть помещений на 3 этаже. Между кровлей и третьим этажом имеются частичные прогары в потолочном перекрытии.

Напомним, сообщение о возгорании в трехэтажном здании поступило в 12.08. Пожару был присвоен третий уровень сложности. Пожарные эвакуировали из здания 30 человек.

Пострадавших нет.

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