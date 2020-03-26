Власти Томска обеспечат стабильную работу общественного транспорта и коммунальной сферы

Томский Обзор / Фото: 26 марта 2020 // Фото: Владимир Дударе

Администрация Томска обеспечит стабильную работу общественного транспорта и коммунальной сферы во время следующей недели, которая, в связи с ситуаций с коронавирусом, объявлена нерабочей. Об этом сегодня сообщил мэр Томска Иван Кляйн, комментируя вчерашнее обращение Президента страны Владимира Путина к россиянам, передает пресс-служба мэрии.

«Эпидемия короновируса - это испытание на персональную ответственность каждого, - подчеркнул мэр Иван Кляйн. - Президент объявил следующую неделю нерабочей, но органы власти, предприятия сферы жизнеобеспечения продолжат работу в обычном режиме. В Томске будет обеспечена стабильная работа общественного транспорта, содержание улично-дорожной сети, работа ресурсоснабжающих организаций и предприятий коммунального комплекса. Мы продолжим выполнять текущие задачи по подготовке к паводку, ремонтным кампаниям, по расселению аварийного жилья и реализации национальных проектов».

Томичи по-прежнему могут направить в муниципалитет свои обращения, однако, для предотвращения распространения короновирусной инфекции это рекомендовано делать в электронном виде на портале: admin.tomsk.ru в разделе виртуальная приемная.

Для усиления мер профилактики вирусных инфекций районные администрации направили управляющим компаниям и ТСЖ рекомендации по обработке мест общего пользования в многоквартирных домах. На жилищные организации возложена обязанность санитарной обработки жилого фонда дезинфицирующими растворами. Особое внимание будет уделено первым этажам. УК и ТСЖ рекомендовано проводить обработку дезинфицирующими средствами в подъездах не только полов, но и дверных и оконных ручек, почтовых ящиков, панелей домофонов и кодовых замков, перил лестничных маршей, вентиляционных решеток, а также лифтовых кабин, в частности, напольных покрытий, панелей управления лифтами и вентиляционных решеток.

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