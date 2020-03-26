В Томске частично перекрыли пр.Кирова из-за крупного пожара

26 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

В Томске перекрыт пр.Кирова на участке от ул.Елизаровых до пр.Комсомольского в связи с ликвидацией крупного пожара, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Напомним, сегодня днем в здании на пр.Кирова, 58 произошел пожар. Загорелась кровля крыши. Площадь пожара, по предварительным данным, составляет 1 000 кв.метров. На месте работают около 20 единиц техники, 80 человек. Пожару присвоен третий повышенный уровень сложности.

На месте развернут штаб пожаротушения. По предварительным данным, пострадавших нет.

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