В Томске отремонтируют крышу и фасад доходного дома Деева

Томский Обзор / Фото: 26 марта 2020 // Фото: memorials.tomsk.ru

В Томске проведут капитальный ремонт крыши и фасада памятника регионального значения «Доходного дома Деева» (пер.Батенькова, 3). На эти цели в 2020 году из областного бюджета выделят 8,3 млн рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Центр по охране памятников уже объявил конкурс по выбору подрядчика для разработки проектно-сметной документации. На создание проекта капремонта крыши и фасада здания выделено 1,7 млн рублей.

«В ходе подготовки проектно-сметной документации эксперты проведут инженерные, историко-архивные и библиографические исследования памятника, а также архитектурные обмеры фасадов и конструкций», — сообщила руководитель Центра по охране памятников Анжелика Зайцева. — Проект предусмотрит решения, обеспечивающие доступность памятника для людей с ограниченными возможностями здоровья».

Как отметила председатель комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елена Перетягина, эскизный проект учтет все особенности фасада доходного дома, в том числе его оригинальный декор и цветовые решения.

«Реставраторам предстоит непростая работа: на фасаде используется сложная техника набрызга штукатурного слоя. Здание также богато украшают барельефы по мотивам сибирской флоры и фауны, в том числе лепнина в виде белок и листвы», — пояснила Елена Перетягина.

Доходный дом купца Федора Деева построен в 1914 году архитектором Андреем Лангером. Здание в стиле модерн сохранило свой первоначальный вид — за прошедшие годы здесь произведены незначительные планировочные изменения.

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