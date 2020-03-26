«Черные лесорубы» вырубили более 150 деревьев в Тимирязево

Томский Обзор / Фото: 26 марта 2020 // Фото: pixabay.com

В Томской области в ходе рейда на территории Богородского участка Тимирязевского лесничества инспекторы госконтроля департамента лесного хозяйства Томской области и «Томсклеса» выявили незаконную заготовку хвойных деревьев, сообщает пресс-служба обладминистрации.

На момент задержания «черные лесорубы» спилили 157 деревьев объемом 171 куб. метров. Ущерб, который они обязаны возместить, превысил 996 тыс. рублей. У нарушителей изъяты бензопилы и трактор, материалы по факту незаконной рубки направлены в ОМВД России по Томскому району для возбуждения уголовного дела и расследования.

Как сообщил замначальника департамента лесного хозяйства Томской области Артем Струков, работа по выявлению и пресечению незаконных рубок усилена в рамках регионального и федерального проектов «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

«Государственные лесные инспектора патрулируют лесоучастки ежедневно. С начала года организовано более 800 рейдов. Контроль заготовки древесины максимально усилен и в рамках договоров аренды», — пояснил Артем Струков.

Всего в 2020 году на землях лесного фонда Томской области лесная охрана выявила 26 фактов незаконной заготовки древесины, 12 из них — с задержанием «черных лесорубов». Общий объем незаконно заготовленной древесины составил 930 куб. метров, ущерб — 4,8 млн рублей.

Незаконные рубки выявлены на территории Асиновского, Верхнекетского, Зырянского, Колпашевского, Корниловского, Кривошеинского, Молчановского, Тимирязевского, Чаинского и Шегарского лесничеств.

В случае обнаружения незаконной рубки жители могут обращаться по телефону «горячей линии» 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

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