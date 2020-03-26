Четверо томских депутатов не смогли принять участие в собрании областной думы из-за карантина

Томский Обзор / Фото: 26 марта 2020 // Фото: duma.tomsk.ru

Очередное собрание Законодательной думы Томской области проходит в отсутствие четырех депутатов, находящихся в самоизоляции, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на спикера парламента Оксану Козловскую.

«На карантине находятся депутаты Сергей Автомонов, Сергей Брянский, Олег Коковин, Олег Шутеев», — сказала Козловская.

Она также сообщила, что по болезни пропускают собрание депутаты Виктор Воробьев и Петр Чубик.

По словам Козловской, отсутствующие депутаты передали свои голоса коллегам.

В пресс-службе парламента агентству «Интерфакс-Сибирь» также сообщили, что на самоизоляции находятся депутаты на Борис Мальцев (81 год), Владимир Резников (73 года) и Лев Пичурин (92 года).

На 43-м собрании Законодательной думы Томской области в четверг планируется рассмотреть 36 вопросов, в том числе законопроект, предполагающий запрет распространения среди несовершеннолетних никотиносодержащей продукции.

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