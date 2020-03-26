В Томской области не зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией

26 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Евгений Чернигов

По данным на утро 26 марта в Томской области нет новых заболевших коронавирусной инфекцией. В инфекционных отделениях Томска и Северска находятся 30 человек, у четверых анализы отправлены на исследование, сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на вице-губернатора по социальной политике Ивана Деева.

В инфекционном отделении Северска по-прежнему семь пациентов, все с отрицательным диагнозом на коронавирусную инфекцию.

Напомним, в связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса COVID-19 в Томске и Томской области отменяются массовые мероприятия, часть учреждений закрывается, вузы переходят на дистанционное обучение, в школах вводят свободное посещение, применяются меры для профилактики распространения вируса.

Также 18 марта в регионе был зафиксирован первый случай коронавирусной инфекции в связи с чем губернатор ввел в Томской области режим повышенной готовности.

Также ранее сообщалось, что эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в восьми муниципалитетах Томской области.

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