Томские вузы продлили дистанционный формат обучения до конца апреля

25 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Совет ректоров вузов Томской области принял решение продлить обучение в дистанционном формате по 30 апреля включительно, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу Томского госуниверситета.

«Коллегиально обсудив текущую эпидемиологическую ситуацию, которая развивается в регионе в штатном режиме, ректорами принято решение, что нет оснований для отмены существующих мер (дистанционного обучения — прим.ред.) до 30 апреля», — сказал ректор ТГУ, руководитель проекта Большой университет (БИ, включает шесть томских вузов) Эдуард Галажинский в своем видеообращении.

Он отметил, что ТГУ обеспечен достаточным объемом средств для профилактики заболеваемости, обработки мест общего пользования, контроля температуры тела.

«У нас работает „горячая линия“, и были обращения, что приехал и прогуливается по кампусу студент из страны, где хоть и нет карантина, но мы понимаем, что риски есть. Мы будем проводить воспитательную работу, потому что нельзя подвергать риску окружающих», — подчеркнул Галажинский.

Ректор отметил, что ТГУ в период перехода на дистанционное обучение хоть и оказался в более выгодной ситуации по сравнению с большинством российских вузов, но «ситуация далека от идеала».

«Одно дело использовать этот контент (онлайн-курсы — прим.ред.) в обычном учебном процессе, другое дело — полностью перевести учебный процесс на эти „рельсы“. Для нас это некий краш-тест всей системы образования, которая, я уверен, кардинальным образом изменится после того, как этот период закончится», — добавил Галажинский.

В середине марта томские вузы перешли на дистанционное обучение из-за угрозы коронавируса. Временные рамки перехода на другую форму обучения предполагалось установить на Совете ректоров.

ТГУ был открыт в 1888 году. Вуз занял седьмое место в Национальном рейтинге университетов 2019 года, подготовленном международной информационной группой «Интерфакс», сохранив прошлогоднюю позицию.

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