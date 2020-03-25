Стартовала предварительная продажа билетов на томский Street Vision 2020

Томский Обзор / Фото: 25 марта 2020 // Фото: vk.com/streetvisionfestival

На фестиваль Street Vision 2020 запустили предварительную продажу билетов. Организаторы продолжают подготовку фестиваля на случай, если к маю отменят запрет на проведение массовых мероприятий. По словам организаторов, для начала работ по организации выставки команде требуются деньги.

Street Vision выпускает в продажу первые 200 билетов формата «Максимальный», который позволит посетить всю программу фестиваля: выставку, образовательный трек, концерты, церемонию закрытия и вечеринку. Стоимость билета — 1000р.

Как отмечают в группе фестиваля ВКонтакте, билеты можно приобрести бесконтактным способом.

«Мы заботимся о вашем здоровье, и предлагаем забронировать билеты. Никаких контактов с деньгами или билетом до окончания карантина! Оплата — переводом на карту. После получения денег мы пришлем вам фотографию билета и номер, а также внесем вас в список. Когда карантин закончится, вы сможете забрать билет у нас в офисе или заказать доставку на дом».

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На случай, если карантин продлят, то подготовленную площадку «законсервируют» и перенесут фестиваль на более поздний срок. В этом случае все купленные билеты останутся действительными, сообщают организаторы.

Напомним, в связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса COVID-19 в Томске и Томской области отменяются массовые мероприятия, часть учреждений закрывается, вузы переходят на дистанционное обучение, в школах вводят свободное посещение, применяются меры для профилактики распространения вируса.

Также 18 марта в регионе был зафиксирован первый случай коронавирусной инфекции в связи с чем губернатор ввел в Томской области режим повышенной готовности.

Street Vision проходит в Томске ежегодно, начиная с 2012 года. Изначально мероприятие позиционировалось как выставка работ граффитистов, открытая площадка для самовыражения художников, со временем оно переросло в формат фестиваля.



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