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Стартовала предварительная продажа билетов на томский Street Vision 2020

Культура в Томске, Томские новости, стритвижн фестиваль искусство массовые мероприятия Стартовала предварительная продажа билетов на томский Street Vision 2020

На фестиваль Street Vision 2020 запустили предварительную продажу билетов. Организаторы продолжают подготовку фестиваля на случай, если к маю отменят запрет на проведение массовых мероприятий. По словам организаторов, для начала работ по организации выставки команде требуются деньги.

Street Vision выпускает в продажу первые 200 билетов формата «Максимальный», который позволит посетить всю программу фестиваля: выставку, образовательный трек, концерты, церемонию закрытия и вечеринку. Стоимость билета — 1000р.

Как отмечают в группе фестиваля ВКонтакте, билеты можно приобрести бесконтактным способом.

«Мы заботимся о вашем здоровье, и предлагаем забронировать билеты. Никаких контактов с деньгами или билетом до окончания карантина! Оплата — переводом на карту. После получения денег мы пришлем вам фотографию билета и номер, а также внесем вас в список. Когда карантин закончится, вы сможете забрать билет у нас в офисе или заказать доставку на дом».
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На случай, если карантин продлят, то подготовленную площадку «законсервируют» и перенесут фестиваль на более поздний срок. В этом случае все купленные билеты останутся действительными, сообщают организаторы.

Напомним, в связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса COVID-19 в Томске и Томской области отменяются массовые мероприятия, часть учреждений закрывается, вузы переходят на дистанционное обучение, в школах вводят свободное посещение, применяются меры для профилактики распространения вируса.

Также 18 марта в регионе был зафиксирован первый случай коронавирусной инфекции в связи с чем губернатор ввел в Томской области режим повышенной готовности.

Street Vision проходит в Томске ежегодно, начиная с 2012 года. Изначально мероприятие позиционировалось как выставка работ граффитистов, открытая площадка для самовыражения художников, со временем оно переросло в формат фестиваля.

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