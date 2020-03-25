Покупательский спрос в Томской области вернулся к обычному уровню — власти

25 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В Томской области обстановка на продовольственном рынке и в торговле региона стабильна, сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на начальника областного департамента потребительского рынка Наталию Забавнову.

По ее словам, в Томской области все ритейлеры своевременно отреагировали на повышенный спрос в магазинах и увеличили поступление продуктов в магазины как из распределительных центров, так и напрямую от поставщиков.

«Крупные компании, которые перерабатывают мясо свинины и птицы, производят молочные продукты и муку, обслуживали заявки по поставке продуктов в магазины региона в приоритетном порядке, — подчеркнула Наталия Забавнова. — С 22 марта ситуация стабилизировалась, в настоящий момент покупательский спрос вернулся к своему обычному уровню».

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