S7 в мае откроет регулярные рейсы из Петербурга в Томск

Томский Обзор / Фото: 25 марта 2020 // Фото: pixabay.com

Авиакомпания S7 включила в летнее расписание 2020 года регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Томск, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта перевозчика.

Новый рейс будет доступен с 27 мая до 22 октября. Полеты будут осуществляться на Airbus A320neo.

Вылеты из Петербурга — в вечернее время по воскресеньям и средам, обратно — в утренние часы по понедельникам и четвергам. Время пути составит от 4 часов 35 минут до 5 часов в разных направлениях.

Прямые регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Томск возобновляются впервые с 2017 года. Последней авиакомпанией, выполнявшей полеты по данному маршруту, было АО «Уральские авиалинии» (MOEX: URAL).

S7 — вторая крупнейшая по пассажиропотоку авиационная группа в РФ. Основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми.

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