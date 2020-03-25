В Томской области не зафиксировано новых случаев заболевания коронавирусом

Томский Обзор / Фото: 25 марта 2020 // Фото: pixabay.com

По данным на полдень 25 марта в Томской области нет новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В инфекционных отделениях Томска и Северска находятся 28 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на вице-губернатора по социальной политике Ивана Деева.

Первый выздоровевший пациент вчера выписан из инфекционного отделения в Северске. Ранее ему был поставлен диагноз ОРВИ. На сегодняшний день в Северске в отделении остаются семь человек, у всех отрицательные результаты анализов на наличие коронавирусной инфекции.

В Томске в инфекционном отделении больницы №3 находится 21 человек: у одного пациента диагноз коронавирус подтвержден 18 марта, у 17-ти пациентов ПЦР-тест отрицательный, у троих анализы отправлены на исследование. Все госпитализированные получают симптоматическое лечение.

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