Утверждены границы одного из первых в Томской области русских острогов

Томский Обзор / Фото: 25 марта 2020 // Фото: tomsk.gov.ru

Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области утвердил границы и режим использования земель памятника археологии «Кетский острог» в Колпашевском районе. Новый статус позволит сохранить памятник, его культурный слой и сформировавшийся рельеф, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В 2019 году археологи Томского государственного университета благодаря выявленному культурному слою XVII столетия установили точное месторасположение крепости. «Кетский острог» — второй обнаруженный в регионе русский острог. Первый находится на территории современного Томска.

На территории «Кетского острога» археологи обнаружили предметы быта селькупов и первых русских переселенцев — всего около 250 находок: топор, ножи, кресало, наконечники стрел, фрагменты керамической посуды. Все артефакты будут переданы в музей археологии ТГУ.

«Для томской археологии это знаковое событие. Долгое время ученые не могли определить точного месторасположения «Кетского острога», — сообщила председатель комитета Елена Перетягина, добавив, что обнаружение объекта позволит продвинуться в исследовании материальной культуры и образа жизни первых русских поселенцев Нарымского края. Это также даст возможность более подробно изучить их взаимодействие с местным населением, прежде всего с селькупами.

«Кетский острог» — первый удачный опыт поиска русских острогов в Нарымском крае. Мы будем и дальше работать в данном направлении», — отметил проводивший полевые работы археолог Асап Идимешев.

Он сообщил, что крепость, впервые заложенная в 1596 году, была перенесена на данное место в 1620-х годах. До этого здесь, предположительно, находилось поселение селькупов. Подтвердить эту версию ученые смогут после дополнительных полевых работ и изучения письменных источников.

«При неизменном размещении на берегах Кети, за первую половину XVII века месторасположение «Кетского острога» изменилось более чем на 500 километров. Причины переноса могут быть разнообразными, в том числе, это природно-географическая специфика района», — пояснил археолог.

В период начального освоения Сибири происходило строительство первых русских острогов. Укрепленные пункты являлись форпостами и своеобразными маркерами продвижения на восток. Из письменных источников в Среднем Приобье известно более десятка острогов, основанных в XVII веке.

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