В Томской области женщина хотела продать диван, а в итоге потеряла около 280 тыс.рублей

Томский Обзор / Фото: 25 марта 2020 // Фото: pixabay.com

Под предлогом покупки дивана мошенники похитили у жительницы Томской области около 280 тыс. рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, потерпевшая дала объявление о продаже дивана на одном из сайтов. Имущество 34-летняя женщина оценила в 2,5 тыс. рублей. После ей поступил звонок от потенциального покупателя. Мужчина предложил перевести деньги на карту. В процессе разговора выяснилось, что у покупателя карта другого банка, поэтому он предложил продавцу перевести деньги через банкомат, чтобы не ждать перевода в течение трех дней и не платить комиссию.

Потерпевшая пришла к банкомату, перезвонила покупателю и тот продиктовал ей инструкции: сначала он попросил перевести с его счета на свой 2,8 тыс. рублей (2,5 тыс. за диван и 300 рублей на конфеты). Затем мужчина сообщил, что каким-то образом со счета женщины на его счет поступило около 99 тыс. рублей. Он попросил женщину снять все деньги со своих счетов, чтобы закрыть транзакцию и не платить комиссию за перевод.

Разными суммами потерпевшая сняла со всех счетов деньги, а затем положила их на указанные мужчиной номера телефонов. В какой-то момент женщина увидела, что на нее оформлен кредит на 170 000 рублей. Женщина запаниковала, но мужчина ее успокоил, сказав, что это его кредитная карта и не стоит переживать.

"Также мужчина уверял потерпевшую, что он порядочный человек, служит военным, имеет семью и детей. Женщина совершила еще несколько переводов по указанию звонившего. Когда она пришла домой, мужчина уговаривал ее перевести еще 20 000 рублей на карту. Но потерпевшая попросила перезвонить мужчину через 5 минут и отключила телефон", - говорится в сообщении.

В итоге причиненный мошенником ущерб оценивается в 280 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

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