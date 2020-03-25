В начале апреля жителей ряда домов Ленинского района Томска ждет отключение воды

25 марта 2020 / Томский Обзор

Жители части домов Ленинского района Томска останутся без воды 9 апреля, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связано с ремонтными работами на водопроводных сетях. На время проведения, с 9.00 до 23.50, без воды останутся дома, расположенные по адресам:

ул. Ангарская, 6, 8, 18, 20, 5, 9, 11, 15, 17, 19, 21;

ул. Большая Каштачная, 34, 301;

ул. Большая Подгорная, 144, 145, 147, 149, 151, 153, 153/1, 155, 157, 159, 159а, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 186/1, 190, 192, 200;

пер. Зеленый, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24;

ул. Игарская, 80;

ул. Каховская, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43;

ул. Крымская, 20, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 46, 50;

ул. Кубанская, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17;

ул. Обская, 4, 6, 8, 9, 12, 16;

ул. Омская, 35;

пер. Парабельский, 5, 6, 7, 36;

ул. Первомайская, 23, 41а, 46, 48;

ул. Севастопольская, 71, 75, 77, 86, 88;

ул. Учительская, 4, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 35;

ул. Ферганская, 7, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 38, 42;

пер. Шегарский, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17 стр.1, 18, 23;

ул. Ялтинская, 1, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 26, 44, 35;

пер. Заварзинский.

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

Тэги/темы: