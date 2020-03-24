Томичи смогут принимать звонки в блокировке

Пресс-служба МТС / Фото: 24 марта 2020 // Фото: pixabay.com

С сегодняшнего дня, 24 марта, С 24 марта абоненты МТС – физические лица могут принимать входящие вызовы, когда на счете недостаточно средств и номер попал в блокировку.

Как уточняют в пресс-службе МТС, томичи смогут принимать входящие звонки от любых операторов в финансовой блокировке можно по всей России. Сервис предоставляется бесплатно, дополнительных подключений и действий от абонентов не требуется.

Ранее компания, чтобы поддержать абонентов в сложное время эпидемиологической ситуации и действующих ограничений на пересечение границ, обнулила стоимость звонков на ряд номеров.

Бесплатными стали вызовы на горячую линию Ростуризма, горячую и информационную линии Департамента здравоохранения, Ситуационный центр МИД и номера авиакомпаний, совершающих рейсы за границу и внутри страны.

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