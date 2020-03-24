ТГАСУ проводит неделю открытых дверей в дистанционном формате

24 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Виктория Евстафьева

В связи с профилактикой новой коронавирусной инфекции Томский государственный архитектурно-строительный университет проводит недели недели открытых дверей в дистанционном формате – «Дрим. Стрим. ТГАСУ».

Как сообщает пресс-служба вуза, с 23 марта по 3 апреля по будням в группах для абитуриентов ТГАСУ «Абитуриент ТГАСУ | Хочу в ТГАСУ» и «Поступай в ТГАСУ» будут проходить прямые трансляции с участием деканов факультетов и директорами институтов, ответственными секретарями приемных комиссий факультетов и институтов. Начало в 12.00. Также ежедневно будут выкладываться записи экскурсий по лабораториям и кафедрам вуза.

В заключительный день, 3 апреля, в 14.00 по томскому времени стартует прямая трансляция с ответственным секретарем приемной комиссии ТГАСУ Евгением Спириным, где он ответит на все интересующие вопросы.

Все видео сохранятся на YouTube-канале университета . Первые записи со встреч с представителями строительного и дорожно-строительного факультетов уже доступны.

По традиции организатор – Предуниверситарий ТГАСУ – подготовил для участников призы и подарки (их можно будет забрать в Томском государственном архитектурно-строительном университете позже).

– Мы будем разыгрывать каждый день подарок за лучший вопрос декану или секретарю приемной комиссии факультета или института, – рассказал Владимир Макеев, директор Предуниверситария. – Также в каждом видео будет зашифровано слово, первый, кто соберет всё предложение, получит приз – актуальный гаджет!

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