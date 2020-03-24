Мэрия Томска отменила разрешение на строительство ТРЦ в центре города после проверки прокуратуры

Томский Обзор / Фото: 24 марта 2020 // Фото: pixabay.com

Мэрия Томска отменила разрешение на строительство торгово-развлекательного центра по итогам проверки городской прокуратуры, сообщает агентство новостей «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Документ был выдан департаментом архитектуры и градостроительства Томска по заявлению АО «ТРЦ». По данным прокуратуры, при выдаче разрешения не было получено заключение комитета по охране объектов культурного наследия Томской области.

«На момент проверки из областного комитета поступило заключение о несоответствии предусмотренных проектной документацией архитектурных решений требованиям постановления администрации Томской области «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории города Томска, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон охраны», — говорится в сообщении.

После вмешательства прокуратуры департамент архитектуры и градостроительства Томска отменил разрешение на строительство.

Как сообщалось, АО «ТРЦ» начало возведение пятиэтажного торгово-развлекательного центра под рабочим названием «Торговая галерея» еще в середине 2013 года. Инвестиции в проект оценивались в 6 млрд рублей. Строительство началось в центре города на месте снесенного памятника архитектуры регионального значения и расселенных ветхих домов. Процесс сопровождался многочисленными нарушениями строительных норм, в частности, работы велись без необходимого разрешения, из-за чего Ленинский районный суд Томска запретил возведение объекта.

Впервые мэрия Томска выдала разрешение на строительство в ноябре 2017 года. Это решение было обжаловано областным комитетом по охране объектов культурного наследия, который в суде добился признания документа недействительным.

Согласно информации на сайте мэрии Томска, в январе 2020 года городской департамент архитектуры и градостроительства выдал новое разрешение на строительство. Проект был одобрен на публичных слушаниях, которые посетили семь человек.

Совладельцами АО «ТРЦ» напрямую и опосредованно, по данным базы «СПАРК-Интерфакс», выступают более десятка томских и кемеровских предпринимателей. Наибольшие доли в уставном капитале компании принадлежат Дмитрию Конради (23,87%), Александру Рябыкину (15,73%), Сергею Райгелю (11,41%), Александру Браге (9,78%). Среди бенефициаров АО также бывший гендиректор АО «Кондитерская фабрика «Красная звезда» Дмитрий Гришаев и другие экс-акционеры фабрики Дмитрий Зубач, Дмитрий Урусов и Михаил Андрианов.

Тэги/темы: