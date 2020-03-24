История колонии «Чекист» на Томском Обзоре номинирована на мартовскую «Редколлегию»

24 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Алина Малютена

Одним из номинантов на премию «Редколлегия» в марте стал материал Томского Обзора про трудкоммуну «Чекист».

Среди мартовских номинантов 39 материалов, в том числе 3 из Томска.Список претендентов можно посмотреть по ссылке.

Независимая премия «Редколлегия» учреждена благотворительной организацией Sreda Foundation для поддержки свободной профессиональной журналистики в России.

Лауреаты премии выбираются ежемесячно членами жюри, а денежное вознаграждение выплачивается только конкретным людям.

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