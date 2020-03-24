Еще несколько томских заведений присоединились к акции #ШагНавстречуГостю

24 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

В Томске еще три заведения общественного питания присоединились к акции #ШагНавстречуГостю, в рамках которой томичи могут рассчитывать на скидку в 20% при предзаказе блюда навынос.

Так, акцию поддержали:

Ресторан ИТАLY, 22-78-77, @schastiest_cafe, ул. Белинского 28/1;

СчастьЕсть, 57-15-57, @italy_tomsk, ул. Белинского 28/1;

Студия вкуса «Лофт» и гастро-кафе «Софт Лофт», 99-01-99, mylofttomsk.com, @mylofttomsk, ул. Никитина, 8б.

Еще несколько заведений проявили интерес к акции:

Prado, 200-810, prado.tomsk, @prado.tomsk, ул. Яковлева, 15;

Вышка, 609639, vishkacafe.ru, @vishka_streetfood, Усова 11б, круглосуточно, Лыткина 6/2, пр. Ленина, 1, ТЦ Манеж.

Таким образом в акции участвует 10 заведений общественного питания.

Напомним, акция #ШагНавстречуГостю стартовала накануне. Таким образом томские рестораторы призывают горожан поддержать местные заведения общепита и делать заказы непосредственно у них, а не через доставки-агрегаторы. Чтобы поддержать заведения, томичам предлагают сделать предзаказ. По готовности еду, вместе с терминалом оплаты, вынесут на крыльцо. При этом посетители получат скидку в 20%.

Тэги/темы: