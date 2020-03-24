«Новохим» и ТГУ в марте выпустят в 3 раза больше средств дезинфекции

ТД «Новохим» совместно с химиками ТГУ планирует выпустить более 140 тонн средств для дезинфекции к концу марта — это в 3 раза больше, чем обычный объем производства.

Как уточняют в пресс-службе вуза, продукты будут отправлены широкому кругу потребителей, среди которых московские клининговые компании, медицинские учреждения, салоны красоты и другие организации. С помощью выпускаемых дезинфектантов можно обрабатывать больницы, обеззараживать поверхности, санитарно-техническое оборудование и проводить генеральные уборки.

«Наша команда озаботилась разработкой и организацией производства дезинфектантов еще в 2011 году. Решали задачу совместно с химиками ТГУ. Сейчас мы производим 6 продуктов, половина которых применяется в сельском хозяйстве, а половина — в быту и медицине, — рассказал директор Инжинирингового химико-технологического центра ТГУ Алексей Князев. — Наши средства эффективны в отношении бактерий, включая возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерий туберкулеза, грибов рода Кандида, дерматофитов, вирусов — полио-, энтеро-, ротавирусов, герпеса, возбудителей парентеральных вирусных гепатитов, ВИЧ-инфекции, острых респираторных вирусных инфекций».

По словам Алексея Князева, в прошлом году было выпущено около 15 тонн дезинфектантов, половина из которых медицинского назначения.

«В этом году был план выйти на 30-40 тонн, однако глобальная проблема коронавируса поставила вызов — срочно увеличить объем выпуска дезинфектантов. Это оказалось непростой задачей из-за возникших логистических проблем и затруднений в поставке сырья. Но сейчас мы с уверенностью можем сказать, что готовы полностью обеспечить наших потребителей дезинфектантами. В ближайший месяц „Новохим“ выпустит 140 тонн продукции», — пояснил Алексей Князев.

Короновирус — оболочечный вирус, и он полностью инактивируется 70% спиртом (этанол, изопропанол), на основе которого и делают бытовые антисептики. По словам специалиста, поверхности можно обрабатывать и спиртом, однако он убьет не все бактерии, а расход продукта будет очень высоким. Например, для обработки обычной маршрутки (а все транспортные средства сейчас надо обрабатывать на конечных остановках) понадобится около трех литров спирта (примерно 200 рублей) или 10 мл средства «Диновис-Ультра» (продукт «Новохима»), что не дороже 10 рублей, поскольку обработка одного квадратного метра стоит 25 копеек.

«Разработка эффективного дезинфектанта/антисептика и подтверждение его действенности, особенно для обработки ответственных объектов от патогенных загрязнений — сложный и дорогой процесс, который нельзя осуществить „просто так“. Для реализации такого проекта необходимо вложить не менее 2-3 млн рублей, и чисто технически его не осуществить менее, чем за год-полтора», — отметил Алексей Князев.

Химик подчеркнул, что профессиональные продукты отличаются от бытовых — эти средства слишком токсичны, чтобы обрабатывать ими руки. Для использования в профессиональной сфере и при решении задач массовой дезинфекции разработанные ими препараты являются одними из лучших по соотношению «цена/качество».

Напомним, что Томский госуниверситет вместе с партнерами по Большому университету намерен открыть Центр малотоннажной химии, который будет осуществлять производство продуктов небольшими партиями и выступит площадкой для отработки новых технологий.

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