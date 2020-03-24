В Томске двух вновь поступивших пациентов проверяют на коронавирус

Томский Обзор / Фото: 24 марта 2020 // Фото: pixabay.com

В Томске анализы двух вновь поступивших пациентов отправляют на исследование на наличие коронавируса. Новых подтвержденных случаев COVID-19 в Томске и Северске нет, сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на заместителя руководителя штаба по оперативному реагированию по предупреждению распространения коронавируса на территории Томской области, вице-губернатор по социальной политике Ивана Деева.

У всех пациентов, находящихся в инфекционных отделениях Томска и Северска с подозрением на коронавирус, анализы не подтвердили наличие инфекции.

На утро вторника, 24 марта, в инфекционном отделении Северска находятся восемь человек, в Томске - 20: у одного пациента диагноз коронавирус подтвержден 18 марта, у 17 пациентов ПЦР-тест отрицательный.

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