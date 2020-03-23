В ТГУ запустили марафон психологической поддержки в условиях карантина и самоизоляции

Томский Обзор / Фото: 23 марта 2020 // Фото: vk.com/catchthebalance2020

Томский госуниверситет запустил психологический марафон «Поймай баланс» — чтобы поддержать всех, кто испытывает проблемы в сложных условиях карантина или самоизоляции, сообщает пресс-служба вуза.

«Тревожные новости, переход на дистанционку — всё это испытания для нашей психики. И если вам грустно и одиноко — мы знаем, что нужно делать, — говорят организаторы проекта».

Марафон будет продолжаться 5 дней — всю неделю, с понедельника по пятницу. В течение этого времени участникам предложат выполнить приятные и несложные задания от Психологической службы ТГУ.

Такие задания будут публиковаться каждый день. В понедельник это было знакомство: назвать себя и рассказать в группе 5 любых, необычных фактов о себе.

Участникам проекта предложили также упражнение «Знакомство с собой»: выполнить несколько простых физических движений, прислушаться к своим ощущениям — и мысленно их описать.

Присоединиться к марафону можно, вступив в закрытое сообщество «Поймай баланс». Одновременно в сообществе можно общаться, поддерживать друг друга и искать радости в повседневной жизни.

К участию приглашаются абсолютно все.

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