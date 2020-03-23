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В Томской области появились новые каналы информирования о коронавирусе в регионе

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Департаментом информационной политики администрации Томской области открыт ряд коммуникационных каналов, в которых регулярно появляется информация о ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Здесь же можно узнать о решениях руководства региона и оперативного штаба по противодействию СОVID-19, а также и мерах профилактики

На официальном сайте администрации Томской области создан и постоянно обновляется специальный раздел «Новая коронавирусная инфекция СOVID-19: главное». В том числе раздел содержит нормативно-правовые акты, регулирующие введенный в регионе режим «Повышенная готовность» и связанные с ним требования и ограничения по отношению к гражданам и организациям.

Официальная информация о ситуации с коронавирусом и принимаемых мерах борьбы с новой инфекцией публикуется в официальных сообществах администрации Томской области в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Instagram и Facebook.

Для освещения работы регионального штаба по оперативному реагированию по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции также открыты Яндекс.Канал и официальное сообщество в социальной сети «ВКонтакте».

Призываем жителей области пользоваться только проверенными достоверными источниками.

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