В Томской области появились новые каналы информирования о коронавирусе в регионе
Департаментом информационной политики администрации Томской области открыт ряд коммуникационных каналов, в которых регулярно появляется информация о ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Здесь же можно узнать о решениях руководства региона и оперативного штаба по противодействию
На официальном сайте администрации Томской области создан и постоянно обновляется специальный раздел «Новая коронавирусная инфекция СOVID-19: главное». В том числе раздел содержит
Официальная информация о ситуации с коронавирусом и принимаемых мерах борьбы с новой инфекцией публикуется в официальных сообществах администрации Томской области в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Instagram и Facebook.
Для освещения работы регионального штаба по оперативному реагированию по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции также открыты Яндекс.Канал и официальное сообщество в социальной сети «ВКонтакте».
Призываем жителей области пользоваться только проверенными достоверными источниками.