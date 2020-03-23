Томичи могут помочь локальным заведениям общепита и получить скидку в 20%
Томские рестораторы призывают горожан поддержать местные заведения общепита и делать заказы непосредственно у них, а не через доставки-агрегаторы.
Акцию назвали #ШагНавстречуГостю:
«Сейчас многие перешли от походов в общепит на доставку. Это понятно. Что важно: отнеситесь к этому осознанно. Когда вы заказываете еду через большой агрегатор, ваше любимое заведение во-первых получит только 2/3 денег, а во-вторых, только через неделю. Это общие правила федеральных служб доставки еды. И в текущей ситуации это экономически очень сложный режим выживания для локальных заведений», — отметил Алексей Степанов на своей странице в Instagram.
Чтобы поддержать заведения, томичам предлагают сделать предзаказ. По готовности еду, вместе с терминалом оплаты, вынесут на крыльцо. При этом посетители получат скидку в 20%.
«В сложные времена небольшим компаниям сложно удержаться на плаву, но мы можем помочь друг другу. Мы все живем в одном городе. Рано или поздно, карантин закончится, и мы хотим, чтобы вам было куда вернуться, — отмечает Алексей Степанов. — Помогите вашим любимым местам дождаться вас. Заботьтесь о тех, кто рядом».
К акции уже присоединились:
- Дыхание вока, 34-99-00, wok.tomsk.ru, @wok_breathe,пр-т Ленина, 22
- Гости, 50-99-90, gosti-cafe.ru, @gosti_tomsk, пр-т Фрунзе, 90
- Птичка, 909-929, @ptichkacafe, пр-т Ленина, 81/1
- Кофейня Pumpkin, +79234040125, @pumpkin_tomsk, ул. Советская, 110
- Санта-Моника, 25-93-62, @santamonica_rest, ул. Кулёва 26.
- Хлеб-соль, 50-22-21, @xlebsol_tomsk, ул. Герцена, 21а
- Грильница, 900-630, grilnica.ru/tomsk, @grilnica_tomsk, пр-т Ленина, 74
Список заведений пополняется. Узнать о новых кафе и ресторанах, участвующих в акции можно по хэштегу #шагнавстречугостю.