Томичи могут помочь локальным заведениям общепита и получить скидку в 20%

23 марта 2020 / Томский Обзор

Томские рестораторы призывают горожан поддержать местные заведения общепита и делать заказы непосредственно у них, а не через доставки-агрегаторы.

Акцию назвали #ШагНавстречуГостю:

«Сейчас многие перешли от походов в общепит на доставку. Это понятно. Что важно: отнеситесь к этому осознанно. Когда вы заказываете еду через большой агрегатор, ваше любимое заведение во-первых получит только 2/3 денег, а во-вторых, только через неделю. Это общие правила федеральных служб доставки еды. И в текущей ситуации это экономически очень сложный режим выживания для локальных заведений», — отметил Алексей Степанов на своей странице в Instagram.

Чтобы поддержать заведения, томичам предлагают сделать предзаказ. По готовности еду, вместе с терминалом оплаты, вынесут на крыльцо. При этом посетители получат скидку в 20%.

«В сложные времена небольшим компаниям сложно удержаться на плаву, но мы можем помочь друг другу. Мы все живем в одном городе. Рано или поздно, карантин закончится, и мы хотим, чтобы вам было куда вернуться, — отмечает Алексей Степанов. — Помогите вашим любимым местам дождаться вас. Заботьтесь о тех, кто рядом».

К акции уже присоединились:

Список заведений пополняется. Узнать о новых кафе и ресторанах, участвующих в акции можно по хэштегу #шагнавстречугостю.

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