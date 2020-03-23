Торги по продаже аэропорта на севере Томской области приостановлены за день до их завершения

Томский Обзор / Фото: 23 марта 2020 // Фото: pixabay.com

Конкурсный управляющий ООО «Томск Авиа» Николай Скажутин приостановил торги по продаже аэропорта в вахтовом поселке Пионерный на севере Томской области за день до их завершения, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные электронной площадки «МЭТС».

Торги, проводимые в форме публичного предложения, были приостановлены 20 марта — за день до их завершения. На момент решения об этом цена лота уже упала до минимальной — 24,24 млн рублей. Тем не менее ни одной заявки на участие в торгах подано не было.

«В связи с необходимостью внесения изменений в торги по продаже недвижимого имущества (. . .), в том числе, с целью увеличения срока для подачи заявок на участие в торгах, приказываю приостановить торги», — говорится в тексте приказа конкурсного управляющего.

Как сообщалось, имущество аэропорта в поселке Пионерный Каргасокского района было выставлено на торги в январе 2020 года. К продаже были представлены единым лотом искусственная взлетно-посадочная полоса (длина — 1,9 км, ширина — 36 м), перрон (площадь 45,144 кв. м), две рулежные дорожки (длина — 252 м), здание гаража с базой аэродромной службы (общая площадь — 1,686 тыс. кв. м), земельный участок (площадь 433,8 тыс. кв. м). Начальная цена имущества составляла 161,62 млн рублей.

В настоящее время имущество аэропорта в Пионерном находится в аренде у ООО «Аэропорт «Стрежевой», в отношении которого Арбитражный суд Томской области в марте ввел процедуру наблюдения.

Ранее ООО «Томск Авиа» дважды пыталось продать аэропорт в Пионерном — в ноябре 2018 года и октябре 2019 года. Оба раза торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Аэропорт «Пионерный» находится в одноименном вахтовом поселке и обслуживает, в основном, нефтяные компании для доставки работников к месту промысла.

ООО «Томск Авиа» в 2013 году оказалось в сложной финансовой ситуации. В июле 2015 года суд ввел на предприятии процедуру наблюдения, в марте 2016 года — конкурсное производство.

Тэги/темы: