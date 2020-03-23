18+
18+

Торги по продаже аэропорта на севере Томской области приостановлены за день до их завершения

Томские новости, аэропорт купили продали предприятия торги банкрот длолги Торги по продаже аэропорта на севере Томской области приостановлены за день до их завершения

Конкурсный управляющий ООО «Томск Авиа» Николай Скажутин приостановил торги по продаже аэропорта в вахтовом поселке Пионерный на севере Томской области за день до их завершения, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные электронной площадки «МЭТС».

Торги, проводимые в форме публичного предложения, были приостановлены 20 марта — за день до их завершения. На момент решения об этом цена лота уже упала до минимальной — 24,24 млн рублей. Тем не менее ни одной заявки на участие в торгах подано не было.

«В связи с необходимостью внесения изменений в торги по продаже недвижимого имущества (. . .), в том числе, с целью увеличения срока для подачи заявок на участие в торгах, приказываю приостановить торги», — говорится в тексте приказа конкурсного управляющего.

Как сообщалось, имущество аэропорта в поселке Пионерный Каргасокского района было выставлено на торги в январе 2020 года. К продаже были представлены единым лотом искусственная взлетно-посадочная полоса (длина — 1,9 км, ширина — 36 м), перрон (площадь 45,144 кв. м), две рулежные дорожки (длина — 252 м), здание гаража с базой аэродромной службы (общая площадь — 1,686 тыс. кв. м), земельный участок (площадь 433,8 тыс. кв. м). Начальная цена имущества составляла 161,62 млн рублей.

В настоящее время имущество аэропорта в Пионерном находится в аренде у ООО «Аэропорт «Стрежевой», в отношении которого Арбитражный суд Томской области в марте ввел процедуру наблюдения.

Ранее ООО «Томск Авиа» дважды пыталось продать аэропорт в Пионерном — в ноябре 2018 года и октябре 2019 года. Оба раза торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Аэропорт «Пионерный» находится в одноименном вахтовом поселке и обслуживает, в основном, нефтяные компании для доставки работников к месту промысла.

ООО «Томск Авиа» в 2013 году оказалось в сложной финансовой ситуации. В июле 2015 года суд ввел на предприятии процедуру наблюдения, в марте 2016 года — конкурсное производство.

Тэги/темы:
Комментарии для сайта Cackle