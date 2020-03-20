Двух жителей Томской области проверяют на наличие коронавируса - власти

20 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Евгений Чернигов

Специалисты проверяют анализы у двух жителей Томской области на наличие коронавирусной инфекции, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на вице-губернатора региона Ивана Деева.

«В медорганизациях находилось 12 человек, подтвержденный диагноз (на коронавирус — ИФ) у одного. Девять человек имеют отрицательный результат, у двух пробы в работе — пока у них нет статуса», — сказал Деев.

По его словам, у пациента из Северска с подозрением на коронавирус диагноз не подтвердился.

Вице-губернатор также сообщил, что к настоящему моменту проанализирована часть проб, взятых у людей, которые контактировали с заболевшей женщиной.

«Контакты отработаны, у части контактов получены отрицательные результат, это самые близкие контакты. Есть полностью собранные смывы с других близких, они в работе. Все эти люди самоизолированы», — уточнил Деев.

Ранее сообщалось, что в Северске Томской области госпитализировали пациента с подозрением на коронавирус.

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