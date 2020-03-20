Двух жителей Томской области проверяют на наличие коронавируса - власти
Специалисты проверяют анализы у двух жителей Томской области на наличие коронавирусной инфекции, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на вице-губернатора региона Ивана Деева.
«В медорганизациях находилось 12 человек, подтвержденный диагноз (на коронавирус — ИФ) у одного. Девять человек имеют отрицательный результат, у двух пробы в работе — пока у них нет статуса», — сказал Деев.
По его словам, у пациента из Северска с подозрением на коронавирус диагноз не подтвердился.
Вице-губернатор также сообщил, что к настоящему моменту проанализирована часть проб, взятых у людей, которые контактировали с заболевшей женщиной.
«Контакты отработаны, у части контактов получены отрицательные результат, это самые близкие контакты. Есть полностью собранные смывы с других близких, они в работе. Все эти люди самоизолированы», — уточнил Деев.
Ранее сообщалось, что в Северске Томской области госпитализировали пациента с подозрением на коронавирус.