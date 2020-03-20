На днях томичей ждет похолодание и снежные заносы
В ближайшие дни, 22 и ночью 23 марта в Томске и Томской области ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.
«Ожидаются мокрый снег с дождем, местами сильный, отложение мокрого снега, гололедные явления, ухудшение видимости, местами усиление ветра 18-23 м/с, шквалистые порывы 25-28 м/с. Похолодание. На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы», — говорится в сообщении.
В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах ТЭК, нарушениями в работе транспорта.
Водителям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневрирований и обгонов, быть внимательными к пешеходам.
Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. Будучи на улице, необходимо держаться подальше от шатких конструкций.