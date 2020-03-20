Томские медики развенчивают мифы о народных методах против коронавируса

Томский Обзор / Фото: 20 марта 2020 // Фото: pixabay.com

Департамент здравоохранения Томской области просит томичей и жителей области критически воспринимать информацию о народных методах лечения от коронавирусной инфекции, появляющуюся в последние дни, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Среди таких методов — сообщение о якобы чудодейственном свойстве теплой воды в сочетании с лимонным соком, которое стали получать жители региона в популярных мессенджерах. В сообщении студентка одного из вузов КНР со ссылкой на некого китайского профессора утверждает, что витамин С противодействует развитию коронавирусной инфекции.



«Мы не призываем жителей отказываться от чая с лимоном, но в очередной раз подчеркиваем: никаких народных методов и самолечения при появлении даже легких признаков простуды быть не может! — Прокомментировал сообщение заместитель губернатора Томской области по социальной политике Иван Деев. — Не устаю повторять: если у вас появились первые признаки заболевания, вызывайте на дом врача, который принесет открытый на 14 дней больничный лист, следуйте рецептурным предписаниям медиков и рекомендациям о самоизоляции».

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