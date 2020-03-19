Томский ТЮЗ временно закрыт

Томский Обзор / Фото: 19 марта 2020 // Фото: pixabay.com

Томский театр юного зрителя отменил все мероприятия, запланированные на март. Закрытие связано со сложной эпидемиологической ситуацией, сообщается на сайте учреждения.

Премьерные показы спектакля «Портрет» переносятся на 6 и 7 мая, билеты на них остаются действительными, сообщают в ТЮЗе.

В ТЮЗе напоминают, что билеты можно сдать начиная с 20 марта на сайте театра, при условии, что вы приобретали его на сайте или в кассе, если покупали его в кассе.

Напомним, в связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса COVID-19 в Томске и Томской области отменяются массовые мероприятия, часть учреждений закрывается, вузы переходят на дистанционное обучение, в школах вводят свободное посещение, применяются меры для профилактики распространения вируса.

Также 18 марта в регионе был зафиксирован первый случай коронавирусной инфекции в связи с чем губернатор ввел в Томской области режим повышенной готовности.

Также ранее сообщалось, что эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в восьми муниципалитетах Томской области.

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