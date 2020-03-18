Полицейские разыскивают мужчину, избившего посетителя ночного заведения в Томске

Томский Обзор / Фото: 19 марта 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Томские полицейские устанавливают личность мужчины, подозреваемого в избиение посетителя одного из ночных заведений, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в середине января. Подозреваемый мужчина отдыхая в одном из ночных заведений по пр. Фрунзе в городе Томске, вступил в конфликт, в ходе которого, нанес оппоненту телесные повреждения. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека".

Полиция ведет розыск подозреваемого. Опознать его можно по следующим приметам: мужчина, рост 175-180 см., среднего телосложения. Был одет: светлая рубашка, светлая футболка, светлые джинсы, черная обувь. Всех, кто обладает какой-либо информацией, способной помочь установлении личности подозреваемого и раскрытии преступления, просят обращаться по телефону 02 (с сотового 102) или в дежурную часть по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, 119.

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