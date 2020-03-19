Жительница Томской области потеряла 7 тыс. рублей в попытке заработать на «лайках»

Томский Обзор / Фото: 19 марта 2020 // Фото: pixabay.com

В Томской области 19-летняя девушка стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, потерпевшая решила зарабатывать деньги, оставляя отметки на различный контент в социальных сетях «Мне нравится», «Like» или «Класс». Для этого девушка скачала на свой смартфон приложение, якобы позволяющее переводить «лайки» в денежные средства. После установки потерпевшая перешла по ссылке, где в активном окне, для получения начисленных бонусов, указала свои персональные данные, а также реквизиты банковской карты. Подтвердив несколько операций по списанию денежных средств в счёт комиссии, девушка обнаружила, что с принадлежащей ей банковской карты произошло списание денежных средств в сумме более 7 000 рублей.

По данному факту подразделением дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

УМВД России по Томской области просит томичей не оплачивать неизвестные счета, не сообщать неизвестным лицам и не указывать в подозрительных платёжных ссылках свои персональные данные и реквизиты банковских карт, не устанавливать приложения из непроверенных источников, а также отключать рекламу в браузере.

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