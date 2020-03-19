В Томске на месте сломанной ветром пихты на пр.Кирова высадят крупномерную ель

Томский Обзор / Фото: 19 марта 2020 // Фото: admin.tomsk.ru

На днях подрядчики городского департамента дорожной деятельности и благоустройства демонтируют поврежденную ураганом пихту на аллее пр.Кирова – на участке между ул.Киевской и пл.Дзержинского в Томске, сообщает пресс-служба мэрии.

«Осмотр дерева показал, что после повреждения оно не жизнеспособно, поэтому было принято решение демонтировать пихту, а на ее место с наступлением оттепели посадить крупномерную ель», - прокомментировали представители городского департамента дорожной деятельности и благоустройства.

Также в благоустроительный период взамен поврежденной ели на площади Ново-Соборной будет высажена новая.

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