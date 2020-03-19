Неприхотливых и холодоустойчивых галловеев будут разводить в Томской области

Томский Обзор / Фото: 19 марта 2020 // Фото: tomsk.gov.ru

В сельхозпредприятии «Спас» получили первых телят галловейской породы от трансплантации эмбрионов. В течение года родились первые 96 телят, среди которых две тройни и 16 двоен, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Работа по улучшению породного состава скота с использованием современных эмбриональных технологий и искусственного осеменения в Томской области ведется уже третий год. В 2018 году в рамках Концепции ускоренного развития мясного скотоводства, где регион участвует в качестве «пилота», была создана лаборатория репродуктивных технологий. Трансплантация эмбрионов и искусственное осеменение проводились в «Спасе» (Томский район) и сельхозкооперативе «Весна» (Кожевниковский район).

«Галловеи — выносливы и переносят холодный климат, в котором не всегда приживаются другие породы, — пояснил генеральный директор ООО „Спас“ Геннадий Круглыхин. — Порода неприхотлива в кормах и может все лето содержаться на пастбищах. У мяса отличные вкусовые качества, а его выход составляет 60-70 процентов — это больше, чем в среднем у крупного рогатого скота».

Использование репродуктивных технологий позволило хозяйству «Спас» приступить к формированию племенного ядра мясного скота галловейской породы из телят, полученных эмбриональным путем.

«За счет галловейской породы вполне реально развивать мясное скотоводство в Томской области. Отработаны технологии, есть интерес со стороны фермерских хозяйств к приобретению телят и семени галловеев», — подчеркнул заместитель начальника регионального департамента по социально-экономическому развитию села Александр Савенко.

Технология трансплантации эмбрионов дает возможность скорейшими темпами нарастить высокопродуктивное стадо: за счет эмбриотрансфера хозяйство ежегодно получает десятки телят от одного животного. Кроме того, этот метод в разы дешевле, чем покупка молодняка племенной породы в живом виде и обеспечивает полноценное потомство, приспособленное к местным условиям.

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