Дошкольные учреждения Томской области работают в обычном режиме

18 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Детские сады и ясли в Томской области работают в обычном режиме, сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на заместителя губернатора по научно-образовательному комплексу Людмилу Огородову.

«В детских садах в отличие от школ и учреждений дополнительного образования нет «миграции» из кабинета в кабинет, нет перемен, во время которых пересекается и общается большое количество детей. Поэтому принято решение продолжить работу дошкольных учреждений в обычном режиме», — заявила Людмила Огородова.

Вице-губернатор отметила, что все детские учреждения должны проводить необходимые профилактические мероприятия: контроль за состоянием здоровья детей и сотрудников, обязательная термометрия, гигиеническая профилактика.

«В условиях превышения в регионе эпидпорога по заболеваемости гриппом и вирусными инфекциями ОРВИ во всех детских садах усилена санитарная обработка помещений. Все комнаты, где пребывают дети, пищеблоки, помещения общего пользования в садах должны проветриваться, кварцеваться и обрабатываться дезинфицирующими растворами», — уточнила Людмила Огородова.

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